Murr „Ich wollte einfach nochmal Spaß haben“

Murr - Der Hype um die TV-Show „Ninja Warrior“ ist groß – am Sonntag um 20.15 Uhr wird nun das Finale der diesjährigen Staffel auf dem Sender RTL ausgestrahlt. Von den mehr als 13 000 Athleten, die sich anfangs um die Teilnahme beworben hatten, treten dabei die besten 28 an. Sie haben den in der Vorrunde und im Halbfinale jeweils neue Herausforderungen bietenden Parcours gemeistert und sich damit für den alles entscheidenden Lauf qualifiziert. Unter den Startern ist auch Yasin El-Azzazy aus Murr. Ob dem 27-jährigen Studenten und begeisterten Turner auch im Finale alles gelingen wird?