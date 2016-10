Murr - Einen Sachschaden von rund 23.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf der Landessstraße 1125 ereignete. Ein 42-Jähriger war in einem Lkw in Richtung Pleidelsheim unterwegs. Kurz nach der Autobahnanschlussstelle geriet er aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur. Obwohl ein entgegenkommender 55-Jähriger, der am Steuer eines Unimog saß, abbremste und nach rechts auswich, konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sein Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls nach hinten auf einen heranfahrenden Opel geschoben, der von einer 40-Jährigen gelenkt wurde. Dabei wurde das rechte Hinterrad des Unimog auf die Motohaube des Opel gedrückt und dieser zudem noch durch den Lkw gestreift. Glücklicherweise kamen alle Unfallbeteiligten unverletzt davon. Der Lkw-Fahrer wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Unimog, als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.