Murr Geparkte Brummis verursachen Engpässe

Der Spatenstich auf dem Gelände zwischen AWG Moden und Renates Schnellrestaurant war im Juli vorigen Jahres. Seitdem hat sich wenig getan. „Wir sollten schon längst im neuen Gebäude sein“, sagt der Geschäftsführer Bernd Heß. Aber zuerst sei es wegen möglicher römischer Grabungsfunde zu Verzögerungen auf dem 5000 Quadratmeter großen Grundstück gekommen. Dann erwies sich die auswärtige Baufirma laut Heß als „Griff in den Ofen“. Inzwischen habe er mit der Kornwestheimer Guran GmbH einen „tatkräftigen“ Partner aus der Region. „Es geht bald los – wir wollen im August eröffnen.“ Darauf freue sich sein Team, sagt Bernd Heß. Das alte Betriebsgelände in Marbach habe er an einen Reifenhändler verkauft.

Das Ende der Engpässe im Murrer Gewerbegebiet könnte also in Sicht sein. Der Randstreifen vor dem Heß-Baugelände dient derzeit allen Fahrzeugen als Parkplatz. Bereits früher standen dort auch Lastwagen. „Viele Autofahrer fahren über den Gehweg – ich mache mir da schon Sorgen“, klagt die Fußgängerin Larissa Yankin aus Marbach, die mit ihrem Kinderwagen im Gewerbegebiet öfter mal eine Runde dreht und dort am Dienstag unterwegs war.