Murr Gemeinsam durch dick und dünn

Mei’ Frau hat scho mit 14 auf mich g’schaut“, scherzt Heinz Hörpel, seine Frau Waltraud sagt kurz und bündig: „Er war einfach d-e-r Mann für mich.“ 50 Jahre ist es am Fronleichnamstag her, dass sich Heinz und Waltraud Hörpel auf dem Standesamt das Ja-Wort gegeben haben. Im Jugendkreis der evangelisch-methodistischen Kirche in Marbach haben sich der gebürtige Kirchberger und die Murrerin zuerst kennengelernt.