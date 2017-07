Murr/Fußball VfB Stuttgart krönt sich zum Seriensieger

„Das Finale hatte, so denke ich, ein gutes Niveau. Beide Teams hatten die Chance auf den Siegtreffer. Für uns – quasi als Heim-Matadoren – hatte der Turniersieg Priorität. Gefallen hat mir besonders unsere geschlossene Mannschaftsleistung“, sagte Kai Oswald, Trainer der Stuttgarter. Vor zwei Wochen hatte er zum Trainingsstart gebeten, nun steht eine Pause bis 7. August an. „Das war für uns also ein gelungener Abschluss der ersten Vorbereitungsphase.“

Augsburgs Trainer Yannic Thiel war ebenfalls zufrieden mit der Leistung seines Teams, läuft hier die Vorbereitung doch erst seit einer Woche und war man nur mit zwölf Spielern angereist. „Die Mannschaft hat das umgesetzt, was wir angesprochen hatten. Schade, dass es nicht zum Sieg gereicht hat. Wir hätten es verdient gehabt, zu gewinnen. Ein Tick fehlt dann aber eben doch noch, auch an der Einstellung im Finale müssen wir etwas arbeiten“, sagt er.

Dritter wurde der SC Freiburg, der den Stuttgartern und Augsburgern unterlegen war und in beiden Partien ohne Tor blieb. Ein Erfolgserlebnis gab es dann im inoffiziellen Spiel um Platz drei, als die Südbadener die U19 des SGV Murr 3:0 besiegten. Pech hatte die Murrer Mannschaft beim 0:1 gegen Augsburg, als man per Elfmeter in der Schlussminute unterlag. Auch gegen den VfB hatte man mitgehalten. „Unsere Jungs haben herausragend gekämpft, leider aber viele Chancen nicht genutzt“, sagte Steffen Dörschel, der die junge Murrer Elf trainierte. Sechs SGVler kamen dabei ebenfalls aus der U16-Altersklasse. Ansonsten sei man beim SGV wieder glücklich über dieses „tolle Turnier mit hochklassigem Jugendfußball“, so Dörschel.