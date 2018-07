Murr/Fußball VfB-Nachwuchs holt sich den Titel

Das Besondere am Auftritt war übrigens, dass das Team aktuell erst im zweiten B-Jugendjahr spielt, nächstes Jahr also ein weiteres Jahr B-Jugend spielen wird. In der Vergangenheit stand meist das Team aus der B-Jugend auf dem Feld, das im kommenden Jahr in die A-Jugend aufgerückt war.

Gespielt wurde jeweils zweimal 20 Minuten, mit fünf Minuten Pause. Einzige Ausnahme: Die Partien mit Beteiligung von Eintracht Frankfurt gingen einmalig über 30 Minuten – und das ohne Pause. „Sie haben nur zwölf Spieler dabei und können deshalb nicht wirklich wechseln“, erklärte Martin Brosig von der Spielleitung während des Turniers, das unter sommerlichen Temperaturen stattfand. „Für das warme Wetter ist das Niveau klasse“, meinte Murrs Abteilungsleiter Michael Bauer mit Blick auf die rund 30 Grad. Für ihn war das Blitzturnier absolut gelungen. „Gefühlsmäßig läuft es einnahmemäßig besser als vergangenes Jahr“, meinte er. Und das obwohl Martin Brosig von der Turnierleitung fand: „Ein paar Zuschauer mehr hätten den Weg ruhig finden können.“ Mittags saßen zwar einige Besucher auf den Steinstufen neben dem Platz, vormittags sah es hingegen etwas mau aus. Heißt: Nur wenige sahen das gute Spiel der Murrer gegen die Stuttgarter. Also das Spiel, von dem die B-Jugend-Fußballer des SGV wohl die kommenden Wochen noch viel reden werden. Ebenso wie vom Sieg gegen Jahn Regensburg, in dem sie dribbelten, flankten, köpften, schossen – und am Ende sogar siegten.