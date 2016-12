Murr/Fußball SGV Murr holt Rolf Hochberger als Trainer

Mit Rolf Hochberger kommt kein Unbekannter nach Murr. Zuletzt stand der 52-Jährige beim Nachbarn GSV Pleidelsheim und beim SGV Freiberg II an der Seitenlinie, zwischenzeitlich beim Unterland-A-Ligisten SpVgg Heinriet. „Ich freue mich, ja bin richtig geil darauf, wenn es hier mit der Vorbereitung auf die Rückrunde los geht. Diese fußballfreie Zeit war furchtbar“, sagt Hochberger schmunzelnd. Anfang November hatte sich der GSV Pleidelsheim als Tabellenführer von dem Fußballlehrer getrennt. Weniger aus sportlichen Gründen, vielmehr hatte es zwischen dem Trainer und der Abteilungsleitung nicht gepasst.

Dass nun die Murrer Verantwortlichen mit Rolf Hochberger recht schnell auf einen Nenner gekommen sind, liegt laut Steffen Dörschel daran, dass Hochberger gerne mit jungen Spielern arbeite und diese weiterentwickeln könne. „Er passt hervorragend zu unserer Vereinsphilosophie, auf Eigengewächse zu bauen. Auch sein Trainingskonzept hat uns überzeugt“, so der Abteilungsleiter. Zudem habe Dörschel selten jemanden erlebt, der derart emotional über Fußball spricht. „Er lebt diesen Sport, ist Fußballer durch und durch.“

Der neue Trainer stammt aus dem Südbadischen und ist vor sieben Jahren aus privaten Gründen nach Bietigheim-Bissingen gezogen. Einst hatte er unter anderem für den SC Freiburg II gespielt, im Alter von 23 Jahren wurde er jedoch zum Sportinvaliden. Seitdem trainierte er Mannschaften von der Oberliga bis zur Kreisliga. Als Fußballlehrer war er außerdem vier Jahre lang am Jugend-Internat von Racing Straßburg tätig, inzwischen trainiert er jeden zweiten Freitag in dem französischen Verein.

Bei seiner neuen Aufgabe in Murr wird es Hochberger zunächst darum gehen, die Spieler mitsamt ihren Stärken kennenzulernen. „Ich komme unbedarft zur Mannschaft, ohne Vorurteile. Das war auch in Pleidelsheim so, wo dann Spieler der zweiten Mannschaft zu Stammspielern der ersten Elf wurden“, sagt Hochberger. Von seiner Arbeit hat der 52-Jährige klare Vorstellungen. „Mir ist wichtig, dass auf dem Platz miteinander gesprochen wird, dass das Passspiel stimmt. Die Spieler müssen einfach Spaß haben, dann rückt die Taktik eher in den Hintergrund.“ Auch lege er Wert darauf, dass sein Team sein Spiel durchziehe, anstatt sich nach dem Gegner zu richten.

Während Rolf Hochberger die SGV-Mannschaft erst kennenlernen wird, ist ihm die Kreisliga A1 durch seine Station in Pleidelsheim bereits bekannt. „Das ist sicherlich die stärkste der drei A-Staffeln. Eigentlich hätten es auch die Dritt- und Viertplatzierten verdient aufzusteigen“, sagt Hochberger. Um Ziele für die Murrer Mannschaft zu äußern, ist es für den neuen Coach freilich zu früh. „Die Liga ist mit 34 Spieltagen echt brutal. Und noch sind ja 45 Punkte zu vergeben.“