Murr/Fußball Nachwuchs von drei Erstligisten ist am Start

Wie in der Vorbereitung auf eine Saison üblich, stehen nicht allein die Ergebnisse im Vordergrund. Für die Spieler geht es darum, sich für Einsätze in der Liga zu empfehlen. Als jüngerer B-Jugend-Jahrgang treten der VfB Stuttgart und der SC Freiburg in der für sie höchstmöglichen Liga an, der U17-Oberliga Baden-Württemberg. Der FC Augsburg musste zuletzt den Abstieg aus der U17-Bayernliga verkraften. Doch auch die Jugendtrainer selbst stehen im Fokus: So belegte vor zwei Jahren Domenico Tedesco mit der U16 von 1899 Hoffenheim Platz zwei in Murr. Inzwischen ist er Coach beim Bundesligisten FC Schalke 04.

Der Eintritt kostet zwei Euro, ist für Frauen und Kinder kostenlos. Es wird bewirtet. Die Besucher können auch selbst ihr Können unter Beweis stellen: Als Neuheit bietet der SGV Murr beim HTL-Cup einen Fußball-Biathlon mit drei Zielschüssen an. Gewertet wird nach Altersklassen.

Der Spielplan:11 Uhr: VfB Stuttgart U16 - SGV Murr U1912 Uhr: FC Augsburg U16 - SC Freiburg U1613 Uhr: SGV Murr U19 - FC Augsburg U1614 Uhr: SC Freiburg U16 - VfB Stuttgart U1615 Uhr: SC Freiburg U16 - SGV Murr U1916 Uhr: FC Augsburg U16 - VfB Stuttgart U16 Am 5. August, 11 Uhr, folgt in Murr das Derby VfB Stuttgart U19 gegen Stuttgarter Kickers U19.