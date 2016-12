Murr/Fußball Marcus Ziegler nimmt seinen Hut

„Mir ist dieser Schritt nicht leicht gefallen, denn ich bin sehr verwurzelt im SGV und auch in der Gemeinde Murr“, sagt Ziegler, der betont, dass es „keinen Krach mit der Abteilungsleitung oder gar der Mannschaft“ gegeben habe. Es seien vielmehr viele Kleinigkeiten in den vergangenen Wochen zusammengekommen. „Es gab nach dem Nicht-Aufstieg im Sommer 2015 einige unschöne Wochen. Das ging so weit, dass ich gesundheitliche Probleme hatte. Damals habe ich mir geschworen, sollte ich nochmal an einen Punkt kommen, an dem das Hobby mein Privatleben beeinträchtigt und ich den Stress von dort mit nach Hause nehme, dass ich dann so ehrlich zu mir selbst sein werde und die Konsequenzen ziehe.“ Dieser Punkt sei jetzt erreicht, obwohl man es mit dem Aufstieg im vergangenen Sommer, dem Einzug ins Bezirkspokalfinale und der guten Hinrunde in der Kreisliga A „den Kritikern gezeigt“ habe. „Aber es gab doch einige Dinge, die mir gezeigt haben, dass es nicht mehr so wird, wie es sein sollte.“

Mit der Mannschaft habe seine Entscheidung nur am Rande zu tun, er habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Spielern. Wobei Ziegler einräumt, dass es ihn schon geärgert habe, wie der SGV zuletzt zwei Spiele „wegen Undiszipliniertheiten fast schon weggeworfen hat. Ich mag es überhaupt nicht, wenn man sich dumme Karten einhandelt. Wir waren lange Zeit auf Platz eins in der Fairness-Tabelle, was sich letztlich auch positiv auf die richtige Tabelle ausgewirkt hat.“ Doch in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause hatten sich die Murrer jeweils einen Platzverweis eingehandelt, „und prompt verlieren wir“, moniert Marcus Ziegler.

Er hätte im Sommer sowieso aufgehört, nun hat er diesen Schritt bereits nach der Hinrunde vollzogen. „Das ist für mich ein harter Zeitpunkt und sicherlich auch für den Verein. Aber ich denke, es ist dennoch ein fairer Zeitpunkt, und es bleibt genug Zeit, um einen Nachfolger zu finden. Das Team ist mehr als intakt. Aber ich denke, die Jungs brauchen ein neues Gesicht und eine neue Ansprache. Vielleicht hat ein neuer Trainer ja die Chance, noch ein paar Prozent mehr aus der Mannschaft herauszuholen“, glaubt Marcus Ziegler.

Der ehemalige Profi, der unter anderem beim VfB Stuttgart unter Vertrag war, hat in der Fußballabteilung des SGV Murr aber nicht nur die erste Mannschaft trainiert. „Wir haben viele Projekte angestoßen, an denen ich maßgeblich beteiligt war“, sagt er und nennt den Bau des Kunstrasens oder des neuen Kabinentraktes als Beispiele. Mehrere Trainingslager und Jugendcamps hat er mitorganisiert („Ich kenne bestimmt 90 Prozent unserer Jugendlichen mit Namen.“), und auch ein großer Teil der Sponsorenakquise lief über Marcus Zieglers Tisch. „Es gab keinen Streit, weder mit der Mannschaft noch mit der Abteilungsleitung“, betont Ziegler. „Die sportliche Situation ist intakt, der Verein gesund. Ich kann mir nichts vorwerfen, ich war immer für den Verein da. Aber ich muss jetzt einfach an mich und meine Familie denken.“

Die Murrer Fußballer müssen sich hingegen nach einem Nachfolger für Marcus Ziegler umschauen – sowohl was den Trainerjob betrifft, als auch die Vereinsarbeit vor und hinter den Kulissen. Abteilungsleiter Steffen Dörschel war für uns am Montag aufgrund von beruflichen Terminen noch nicht für eine Stellungnahme erreichbar.