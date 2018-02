Murr/Fußball Höhen, Tiefen und wenig dazwischen

Nichtsdestotrotz konnten fast alleSGV-Akteure den Coach in der Hinserie überzeugen: „Ich habe großes Vertrauen in unseren gesamten Kader gewonnen“, sagt er mit Nachdruck, denn vor allem in der Defensive musste man wegen vieler Ausfälle immer wieder durchwechseln. In vorderen Gefilden habe man ohnehin „sehr talentierte Spieler“. Stoßstürmer Marcel Weiß, sowie das zumeist hinter ihm agierende Trio Tim Gassmann, Michael Winkle und Christian Krauß sind hier in erster Linie zu nennen. Krauß ist auch mit bislang zehn Treffern bester Torschütze, und dies, obwohl er zu Saisonbeginn zunächst unter eklatanter Ladehemmung litt. Konkurrenz hat aber vor allem Winkle inzwischen mit dem jungen Luca Müller bekommen. „Herausragend“, habe dieser in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause agiert, lobt Kugler.