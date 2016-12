Murr/Fußball „Die Gründe sind nachvollziehbar“

Ist Marcus Zieglers Rücktritt für Sie so überraschend gewesen wie für Außenstehende?

Sicher nicht ganz so überraschend. Es hatte sich in den vergangenen Monaten angedeutet, dass er aufgrund der immer höheren Belastung diesen Schritt wohl gehen würde. Allerdings hatten wir da eher in Richtung Sommer gedacht.

Er führt an, dass die zeitliche Belastung sein Privatleben beeinträchtigt und er deshalb an sich und seine Familie denken müsse. Können Sie diese Gründe nachvollziehen?

Marcus Ziegler ist ja kein Trainer wie andere. Er hat bei uns im Verein noch viel mehr gemacht, als nur die erste Mannschaft zu trainieren. Und wer ihn kennt, der weiß: Wenn er etwas macht, dann mit 120 Prozent. Es war klar, dass er irgendwann auch mal wieder andere Prioritäten setzt. Daher sind seine Gründe für mich absolut nachvollziehbar.

Wie wollen Sie denn die Lücke jetzt füllen?

Wir haben ja jetzt zwei Aufgaben. Zum einen die Dinge, die Marcus Ziegler im organisatorischen Bereich gemacht hat. Die müssen wir unter den Leuten aus dem „inneren Kreis“ der Abteilung aufteilen. Das andere ist die Suche nach einem neuen Trainer. Wir führen schon erste Gespräche, es wird aber keinen Schnellschuss geben. Der neue Trainer muss zu uns passen und unseren Weg mitgehen. Wir werden weiterhin mit eigenen Spielern antreten. Die Hauptfähigkeit daher liegt in der Weiterentwicklung dieser jungen Spieler.