Murr Für die einen Härtetest, für die anderen Gaudi

„Es gab ein paar besorgte Nachfragen von Teilnehmern, ob bei diesem Wetter gefahren werden kann. Wir haben die Strecke aber wieder gemeinsam mit dem Bauhof in Murr präpariert, sodass es keine vereisten Flächen geben und das kein Problem mehr darstellen wird“, sagt Organisator Achim Seiter. Zuletzt hatte sich vor zwei Jahren gezeigt, dass das Rennen auch bei diesen Bedingungen gut über die Bühne gehen kann. Damals wühlten sich die Teilnehmer auf der Strecke entlang der Murr und über die umliegenden Hügel ebenfalls durch tiefen Schnee, der sogar erst am Vortag gefallen war. „Der Sicherheitsaspekt ist natürlich wichtig. Wir hoffen jetzt, dass es nicht viel wärmer wird. Denn bei diesen Temperaturen ist der Boden etwas härter, worauf man sich gut einstellen kann, indem weniger Luft in den Reifen kommt“, so Seiter. Erfreulich sei das niedrige Regenrisiko.

Und: Die besonderen Rahmenbedingungen sind es ja gerade, die das Dirty Race von der Masse anderer Rennen abhebt. Bei Duathleten kommt das gut an, was die Zahl der Voranmeldungen verdeutlicht. Nahezu 300 Sportler werden sich am Samstag auf die Strecke begeben, der Großteil in der Einzelwertung, in der aber „noch Luft nach oben sei“, meint Achim Seiter. Denn immer mehr Teilnehmer entscheiden sich dazu, im Duo als Staffel an den Start zu gehen. Dabei begibt sich der eine auf die Laufstrecke, der andere steigt aufs Rad. „Mit 37 Anmeldungen haben wir hier einen neuen Rekord erreicht“, sagt Achim Seiter sichtlich erfreut. Insgesamt sei man mit der Teilnehmerzahl nah an der Grenze, die logistisch machbar ist. „Wenn man bedenkt, dass mehr als 200 Personen gleichzeitig starten, ist das schon eine ganze Menge.“