Murr - Bereits im März brodelte die Gerüchteküche – jetzt ist es amtlich: Auf dem Grundstück des ehemaligen Autohauses von VW Betz im Murrer Industriegebiet Egarten sollen eine Tankstelle und ein Burger King-Restaurant errichtet werden. „Uns liegt ein Bauantrag dafür vor“, bestätigte der Bürgermeister Torsten Bartzsch am Freitag auf Anfrage. Zuständig für die Genehmigung sei allerdings das Landratsamt Ludwigsburg.

Ganz an der Gemeinde vorbei geht die Planung jedoch nicht. „Bis auf ein paar Kleinigkeiten hatte der Gemeinderat keine Einwendungen“, erklärt Torsten Bartzsch zum bisherigen Anhörungsverfahren. Das Projekt bestehe aus zwei Baugesuchen: Die Tankstelle soll auf der westlichen Seite zum bereits bestehenden Mc Donald’s gebaut werden. Die Burger King-Filiale sei weiter westlich, tiefer im Industriegebiet hinein, vorgesehen.

Ob Burger King tatsächlich kommt, scheint aber noch nicht ganz geklärt. Von der Konzernleitung in München gab es am Freitag keine offizielle Bestätigung. „Über laufende Prüfungsverfahren gibt das Unternehmen aus Rücksicht auf alle Beteiligten keine Informationen weiter“, teilte ein Sprecher mit.

Für Irritationen bei der Gemeinde sorgten Bauarbeiten auf dem Gelände. „Eine Baugenehmigung liegt nicht vor“, bestätigt Annegret Kornmann, Sprecherin des Landratsamtes Ludwigsburg. Die Behörde gehe davon aus, dass es sich um vorbereitende Arbeiten auf dem Gelände handele. „Das baurechtliche Verfahren läuft noch“, sagt Kornmann. Bisher habe nur ein Nachbar Einwendungen vorgebracht. Auf die Inhalte dürfe sie aus Gründen des Datenschutzes nicht eingehen. Das Verfahren laufe aber „ganz normal“.

Auf dem Grundstück hatte die Firma VW Betz mit Sitz in Marbach seit 1996 ein Autohaus betrieben. Damals übernahm Betz das Autohaus Ritter und investierte vier Millionen D-Mark in den Neubau. Im März rückten die Abrissbagger an. Schon damals hieß es gerüchteweise, Burger King und eine Tankstelle seien geplant. Mehrere Gemeinderäte äußerten ihre Sorge, dass sich an der markanten Stelle des Industriegebiet Betriebe mit einem jugendgefährdenden Potenzial ansiedeln könnten. Diese Gefahr scheint mit dem jetzt vorliegenden Bauprojekt gebannt zu sein.

Eigentümer des Geländes ist Dieter Horn, Geschäftsführer von VW Betz in Marbach. Er war im Laufe des Freitags für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Horn hat in der Nähe des Autohauses Betz an der Rielingshäuser Straße in Marbach schon eine Tankstelle der Marke Hem angesiedelt.

Mit Mc Donald’s und einer Aral-Tankstelle im gegenüberliegenden Gewerbegebiet Langes Feld gibt es bereits ähnliche Betriebe. „Man sieht, dass aufgrund der Lage die Nachfrage aus verschiedenen Branchen sicher groß war“, denkt Torsten Bartzsch. Er habe mit dem Eigentümer darüber gesprochen, dass das Müll-Problem durch gedankenlose Kunden von Fastfood-Betrieben im Blick behalten werden müsse.