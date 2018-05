Murr Fastfood-Geruch sorgt für Unmut

Anders stellt sich der Sachverhalt für Burger King dar. „Wir haben ein leistungsstarkes Abluftsystem in Betrieb genommen, das die Gerüche reduziert und den Immissionsschutz gewährleistet“, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. Ob das System nachträglich eingebaut worden sei oder schon bei der Inbetriebnahme der Filiale, könne sie nicht sagen.

Eine andere Verbesserung bei den Fastfood-Restaurants ist dem Burger-King-Nachbarn Karl Fischer aufgefallen. „Es liegt nicht mehr so viel Müll herum.“ Das liege aber nicht daran, dass die schwarzen Schafe unter den Gästen weniger auf die Straße werfen. „Jemand läuft herum, der den Müll wegräumt.“ Dabei hatte sich laut Fischer die Problematik zunächst verschärft, als sich Burger King im November vorigen Jahres in der Robert-Bosch-Straße ansiedelte. „Ich habe auf dem Weg vom Ahornweg bis zu meiner Firma schon bis zu 40 Kaffeebecher herumliegen sehen.“ Er wünsche sich mehr Sauberkeit.

Den Grund für die verstärkte Aktivität gegen den Abfall kennt der Murrer Bürgermeister Torsten Bartzsch: „Ein ehemaliger Bauhof-Mitarbeiter hebt dort regelmäßig den Müll auf und bringt ihn in Säcken zum Bauhof.“ Bartzsch ist über dieses ehrenamtliche Engagement froh, aber er gibt sich auch keinen Illusionen hin: „Ohne diesen Einsatz hätten wir weiterhin das Problem.“ Das Wegräumen der Hinterlassenschaften sei eigentlich Aufgabe der Fastfood-Filialen, deren Mitarbeiter angewiesen seien, von Zeit zu Zeit nach Abfällen in der Umgebung zu schauen. Dies sei aber, so der Murrer Bürgermeister, offenbar nicht immer in der erwünschten Weise möglich.