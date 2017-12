Gleich zwei Autos sind nach Angaben der Polizei in der Friedrich-Ebert-Straße in Murr durch einen unbekannten Täter beschädigt. In der Zeit zwischen Montag und Samstag wurden ein Smart sowie ein Porsche Cayenne durch einen spitzen Gegenstand verkratzt. Beide Fahrzeuge waren im dortigen Wohngebiet ordnungsgemäß abgestellt. Insgesamt entstand ein Schaden von cica 9000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach, Telefon 0 71 44/90 00, zu melden.