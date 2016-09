Murr - Zwei Verletzte und einen Sachschaden von 10000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch kurz vor 6 Uhr auf der Landesstraße 1100 ereignete. Eine 24-Jährige war in einem VW in Richtung Großbottwar unterwegs. An der Einmündung zur Straße Lehmgrube ordnete sie sich auf dem Linksabbiegestreifen ein. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel, an dessen Steuer ein 54-Jähriger saß und durch den Aufprall schwer verletzt wurde. Die 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrer mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Großbottwar gesperrt werden. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich unter Telefon 07 11/6 86 90 zu melden.