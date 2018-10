Murr - Noch halbwegs glimpflich ging ein Unfall aus, der sich am Mittwoch gegen 8 Uhr auf der Landesstraße 1125 zwischen der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim und Murr ereignet hat. Ein 23-Jähriger war dort mit seinem Audi in Richtung Murr unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort touchierte er den VW eines 34-Jährigen, einen Ford, in dem ein 52-Jähriger saß, sowie den Opel eines 51-Jährigen und stieß schließlich nahezu frontal mit dem Volvo eines 49-Jährigen zusammen. Alle fünf Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 80 000 Euro. Sämtliche Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr wechselseitig an der Unglücksstelle vorbeigeführt werden. Aufgrund dessen entstanden in beide Richtungen erhebliche Beeinträchtigungen. Gegen 11.10 Uhr konnte der Verkehr wieder frei fließen.