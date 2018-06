Murr/Erdmannhausen Miteinander für Projekte im Gespräch bleiben

Die etwa 1360 Kilometer lange Fahrt mit dem erst im August vorigen Jahres nach einer Spendenaktion unserer Zeitung neu angeschafften „Auto für Zsobok“ trat eine sechsköpfige Delegation an. „Wir wollen helfen, eine Fahrradwerkstatt einzurichten“, erzählt Günther Burk, Erster Vorsitzender des Vereins. So waren im Raum Marbach und im Bottwartal kürzlich rund 30 Fahrräder gespendet worden. Ein weiteres aktuelles Projekt ist der Transport von etwa 100 Einbauschränken aus dem ehemaligen Schlecker-Gebäude in Ehingen.