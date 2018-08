Murr Entspannte Lage beim künftigen Kreisel

Entspannt – mit diesem Wort lässt sich am treffendsten die Situation beschreiben, die am Donnerstagmorgen zwischen 7 und 8 Uhr rund um die Baustelle für den neuen Kreisel in Murr geherrscht hat. Eigentlich ist das die Zeit des dicksten Berufsverkehrs, doch die Sommerferien haben sich eindeutig bemerkbar gemacht. Der Verkehr lief völlig reibungslos, an der Ampel zur Einmündung in die Landesstraße 1125 standen maximal fünf oder sechs Autos gleichzeitig, die in Richtung Pleidelsheim oder Marbach/Steinheim abbiegen wollten. Auch aus der Gegenrichtung kommend gab es keine Probleme, obwohl die Abbiegespur nach rechts direkt nach dem Bergkelter-Tunnel nun gesperrt ist. Wer ins Industriegebiet im Langen Feld wollte, fuhr einfach eine Straße weiter und bog dann erst ab.