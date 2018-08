Murr Einfach nur als Mensch geholfen

Auch die Polizei, die ihn wegen seiner Ordnungswidrigkeit noch auf der Intensivstation aufsuchte, habe erklärt, sie sei selten an eine so gut geregelte Unfallstelle kommen, erzählt Mößner. Mit dem Namen der Ersthelferin konnten die Beamten ihm allerdings nicht weiterhelfen. Deshalb beschloss er eine Suchanzeige in der Zeitung aufzugeben. Unter der Überschrift „Motorradunfall – Ersthelferin gesucht“ und mit einer, auf Anraten von MZ-Anzeigenleiter Uli Eitel eigens zu diesem Zweck eingerichteten E-Mail-Adresse gelang es ihm tatsächlich, Kontakt aufzunehmen. Wenn auch auf Umwegen. „Meine Mutter rief mich an und sagte: ‚Du wirst gesucht in der Zeitung‘“, erzählt die gelernte Arzthelferin, die in der ambulanten Palliativversorgung arbeitet. „Ich sagte nur: Ich hab jetzt keine Zeit für Scherze“. Als dann jedoch die Anzeige sogar noch mehr als 1000 Mal über Facebook geteilt wurde, war sie „berührt, aber eher etwas peinlich“, erinnert sie sich. Denn: „Das ist doch selbstverständlich, dass man in einer solchen Situation hilft, darauf hat doch jeder ein Anrecht.“ Und sie ergänzt: „Ich hab doch medizinisch gar nichts gemacht, war nur einfach als Mensch da.“ Doch genau das ist es, was Jürgen Mößner so tief beeindruckt hat. Nachdem sie ihm gemeinsam mit ihrem Vater vorsichtig die Jacke ausgezogen und auch beim Abnehmen des Helms geholfen hatte, blieb Marleen Klar bei ihm, „bis er im Rettungswagen lag und ich nicht mehr mitdurfte“, erinnert sie sich. Fast eine Stunde lang saß sie hinter ihm auf der Straße, redete mit ihm, stützte ihn beim Sitzen, weil er im Liegen kaum Luft bekam, fragte andere Autofahrer nach Getränken und Regenschirmen zum Beschatten des heißen Asphalts. Dabei hätte sie an dem Abend eigentlich Bereitschaftsdienst gehabt, bat jedoch telefonisch eine Kollegin, sie zu vertreten.