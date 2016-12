Murr - Auf Bargeld hatte es ein bislang unbekannter Dieb wohl abgesehen, der zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 16 Uhr, in das Jugendhaus in der Kirchgasse in Murr einbrach. Zunächst konnte sich der Unbekannte Zutritt in Haus verschaffen. Im Innern trat er dann brachial die Tür zum Büro auf und stahl aus einem verschlossenen Schrank, an dem er sich zu schaffen machte, eine Geldmappe.