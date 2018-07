Murr Einbruch in Spielothek

Der Täter gelangte gegen 4.20 Uhr über einen Nebeneingang in das Casino. An der betreffenden Glastür beschädigte er die Scheibe und stieg in die Räume ein. Er brach mehrere Spielautomaten auf und entwendete die Geldkassetten. Der Wert der Diebesbeute konnte noch nicht beziffert werden. Der angerichtete Schaden beläuft sich allerdings auf etwa 5000 Euro. Bevor es dem Einbrecher gelang, sich Zutritt in die Spielothek zu verschaffen, brach er eine Tür auf der Gebäuderückseite auf und versuchte, ein Fenster aufzuhebeln. Beides führte ihn nicht zum Ziel.