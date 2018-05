Murr Ein Kaleidoskop an Emotionen

Bis zum 10. Juli sind im Rathaus nun die Werke der Hobbykünstler zu sehen, die allesamt in Hedwig Rössle’s Malraum entstanden sind. Die Kunsttherapeutin leitet die Maler an, die zwar alle nicht professionell unterwegs sind, aber „dennoch einen Künstler in sich tragen“. Jeder von ihnen habe so viele Bilder gemalt, dass es für eine Einzelausstellung reiche, ließ Hedwig Rössle bei der Eröffnung wissen. Für Bürgermeister Torsten Bartzsch ein glücklicher Umstand, verschönern doch die Kunstwerke in der genannten Zeitspanne das Amtsgebäude der Gemeinde. „Die Wände sind jetzt viel bunter und ansprechender“, so der Schultes bei der Begrüßung. Er riet den Besuchern obendrein, noch einmal vorbeizukommen, um sich die Bilder in Ruhe anzuschauen und sich davon inspirieren zu lassen. Mit seiner Feststellung, „weitaus mehr Weiber als Malmänner zu zählen“, amüsierte Bartzsch zwar die Zuhörer, doch entspricht sie auch der Tatsache.