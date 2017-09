Murr Durch den Chorleiter noch agiler geworden

Murr - Alleine feiern ist weniger lustig, als im Verbund. Das wissen auch die Mitglieder des Kreischores, die für ihr Jubiläumskonzert „Chor aktuell“ am 7. Oktober eine Reihe von Gleichgesinnten eingeladen haben. Der Höhepunkt von „30 Jahren Kreischor“ wird in der Gemeindehalle in Murr stattfinden, wo die Gastgeber ein wahres Feuerwerk der Stimmen präsentieren. Denn außer dem Kreis-Chor und den Männer-Ensemble, deren beider Repertoire von Gospel bis Schlager reicht, dürfen sich die Besucher auch auf SWR-Moderatorin Tatjana Geßler freuen.