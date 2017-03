Murr Drei Häuser schweben mit dem Kran ein

Im Bundesgebiet ist Michael Stebel ziemlich rumgekommen. Allein im vergangenen Jahr hat er 34 Häuser aufgestellt. Produziert werden sie in einer Manufaktur in Wangen im Allgäu. Die Nachfrage war angesichts des Andrangs von Flüchtlingen so hoch, dass die Gemeinde Murr monatelang warten musste. „Inzwischen hat der Andrang nachgelassen“, teilt eine Mitarbeiterin der Firma mit. Die meisten Kommunen hätten ihren Bedarf gedeckt. „Es gibt aber immer wieder Nachzügler, die noch Asylbewerber zugeteilt bekommen.“

Probleme mit Nachbarn soll es in Murr auf dem 2600 Quadratmeter großen Gelände nicht geben. Die Gemeinde reduzierte die Zahl der Flüchtlinge von 100 auf 40, weshalb nur drei statt fünf Fertighäuser in der Hindenburgstraße 15 gebaut werden. So kommen in zwei Häusern je 16 und im Obergeschoss des dritten Moduls acht Menschen unter. Im Erdgeschoss des dritten Hauses entsteht ein Sozialbereich, in dem unter anderem der als sehr engagiert geltende Arbeitskreis Asyl den Bewohnern hilfreiche Begegnungen ermöglicht.

Mit ganz anderen Problemen hat der Bauleiter Michael Stebel zu tun. „Der von uns angemietete Kran muss eine Last von 22 Tonnen bewältigen“, erklärt er. Notfalls müsse man eben hinten noch „Ohrenwatscherln“ als Gegengewicht aufsatteln. Zwar arbeite er regelmäßig mit Kränen, doch hätten die Fertighäuser neue Schwerpunkte und müssten anders aufgehängt werden.

Zwei Stunden später, gegen 9 Uhr, ist Stebel entspannter. Der erste Baukörper mit dem Wohn- und Schlafzimmer sowie der Küche steht schon. Das Team ist bei der Arbeit. „Sobald es einmal läuft, läuft’s“, sagt Stebel und springt schnell auf das Dach des zweiten Stockwerks, wo ein Mitarbeiter alleine überfordert wäre, die mächtige rote Plane hinunterzurollen. „Die Lastwagen müssen um 11 Uhr wieder wegfahren“, erzählt Stebel. Mit dem Platz auf der Baustelle sei man doch ganz gut ausgekommen.

Und auch am Nachmittag hält die gute Laune von Michael Stebel an. „Wir liegen voll im Plan“, berichtet er gegen 15 Uhr. Das Team schließe aktuell die Fassade und richte die Treppe aus. Außerdem setzten seine Männer die Türschwellen. Ein Arbeitstag dauere unterschiedlich lange. „Gestern haben wir bis halb acht gearbeitet, aber es hat auch schon Zeiten gegeben, da haben wir bis gegen zehn Uhr geschafft.“

Die Gemeinde Murr wiederum ist für die Erschließung und die Außenanlagen verantwortlich. Deshalb muss sie auch die Kosten von 700 000 Euro für die Anschlüsse und Außenarbeiten tragen, berichtet der Kämmerer Albrecht Keppler. Ob noch weitere Flüchtlinge nach Murr kommen, hänge auch von den Gesetzen zum Familiennachzug zusammen. „Deshalb ist die Lage im Moment etwas unklar“, erklärt der Beamte auf Nachfrage unserer Zeitung. Es lebten viele junge Männer hier. Man müsse damit rechnen, dass auf jeden von ihnen fünf bis sechs Familienmitglieder kämen.