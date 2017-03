Murr Diebe unterwegs

Vermutlich trieben dieselben Täter ihr Unwesen auch auf einem benachbarten Aussiedlerhof und versuchten in eine verschlossene Halle einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Anschließend zogen die Einbrecher wohl weiter in den Burgweg und entwendeten aus einer Scheune ein schwarzes Herrenrad, dessen Wert noch nicht feststeht.

Der Polizeiposten Steinheim, Telefon 0 71 44 / 82 30 60, bittet Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich zu melden.