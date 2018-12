Murr Die Zukunft der Bläser ist gesichert

Murr - Mit dem Jugendorchester fing es 1972 an, 1978 wurde der Musikverein Murr gegründet. „Das waren mutige Menschen, die damals den Entschluss gefasst haben“, so der heutige Vorsitzende Martin Bäuerle, der von Anfang dabei ist. In seinem Rückblick stellte der frühere Vorsitzende Manfred Hollenbach fest: „Es ist schon was Besonderes, dass ein Verein zwei Jubiläen feiern kann. Den Erfolg sieht man heute.“ Mit rund 250 Mitgliedern widmet der Musikverein Murr sich der Blasmusik in allen Facetten, was man am Samstag beim Jubiläumskonzert in der mit 420 Besuchern voll besetzten Gemeindehalle mit Genuss hören konnte.