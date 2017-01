Murr Die Post kommt im Alten Rathaus unter

Murr - Ungewohnt viel Leben herrscht seit Anfang dieser Woche im Alten Rathaus in Murr. In dem ehrwürdigen Gebäude in der Hindenburgstraße 43, das unter anderem als Verwaltungsbüro des örtlichen Sport- und Gesangvereins dient und in dem sich die Heimatgruppe Murr-Steinheim des Deutschen Böhmerwaldbundes regelmäßig trifft, befindet sich seit Dienstag auch eine Partnerfiliale der Deutschen Post. Der Grund: Der Mietvertrag am bisherigen Standort in der Hindenburgstraße 70, unmittelbar an der Frauenstraße, war zum Jahresende gekündigt worden. Die Betreiberin der Filiale, Hirisula Katsiana, musste sich daher nach einem alternativen Standort umsehen. Fündig wurde sie im Erdgeschoss des Alten Rathauses in einem Raum, der zuletzt als Lager genutzt worden ist.