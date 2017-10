Murr Die Narren rechnen mit Widerstand

Doch erst einmal müssen ohnehin am 6. Januar die Masken abgestaubt werden, denn an diesem Termin geht es auch für die Hästräger richtig los – und dann warten bereits am Dreikönigstag schon eine gute Handvoll Termine auf die Narren.

Während sich die Neuigkeiten für die diesmalige Kampagne in Grenzen halten, steht in einem Jahr ein großes Jubiläum bei den Carnevalsfreunden Murr an. 2018/2019 heißt es 44 Jahre CFM und elf Jahre Murr’mer Narr.

Eine kleine Neuerung gibt es 2017/2018 aber doch – und zwar bereits mit Blick auf das Jubiläum: „Wir haben ein neues Bühnenbild“, berichtet Ulrich Szüsz. „Mit einer kleinen Träne im Auge“ trenne man sich vom bisherigen Brauch, den Elferrat bei der Prunksitzung auf der Bühne der Gemeindehalle zu platzieren. „Das hat man so nicht mehr“, sagen Andreas und Beate Butz. Außerdem sei teilweise an dem bunten Bühnenbild mit Regenbogen und „Murrtal helau“ bereits die Farbe abgeblättert. Das neue Bühnenbild werde sich um Murrer Gebäude drehen – mehr wird noch nicht verraten.