Murr Die Mischung zwischen Alt und Jungs macht’s

Murr - Rappelvoll war der Bürgersaal am Sonntagvormittag bei der traditionellen SGV-Matinee, bei der die im letzten Jahr erfolgreichen Sportler des Vereins ausgezeichnet wurden. Einen großen Anteil daran hatten die Kinder, was man jedoch nur sah, aber nicht hörte. Und das, obwohl sie bis zum Schluss ausharren mussten. Dafür bekamen sie dann auch ein dickes Lob von der Vereinsvorsitzenden Liane Sinn. „Das ist eine ganz tolle Art von Respekt“, sagte sie. Zugleich ist es ein Zeichen dafür, wie gut das Miteinander von Jung und Alt in Murr funktioniert und wie wichtig das für den Verein ist.