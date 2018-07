Murr Die Gemeinde soll verstärkt auf Hundehalter einwirken

Murr - Freilaufende Hunde lösen bei Said Benali ein ungutes Gefühl aus, wenn er im Außenbereich joggt. Der Murrer SPD-Gemeinderat erzählte in der Sitzung am Dienstag außerdem davon, dass seine Mutter vor zwei Wochen angefallen wurde. „Auch ich will nicht von jedem Hund angegangen werden“, sagte Benali – und forderte innerorts eine Leinenpflicht, ein persönliches Anschreiben an die etwa 300 Hundehalter im Ort sowie Anzeigen im Mitteilungsblatt.