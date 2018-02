Murr Die Fröhlichkeit springt auf die Zuhörer über

Bereits bei Andy Harrisons „Turn it up“ klatschen die Zuhörer an diesem feierlichen Abend animiert den Takt mit. Zwischen den Songs deutet der Chorleiter hin und wieder auf den philosophischen Inhalt. Beispielsweise bei „Seasons of Love“ (von Jonathan Larson) den Jahreszeiten der Liebe oder nach „Waterfall“ (von Chris Tomlin und Ed Cash), dem Wasserfall, der, wie die frohe Botschaft, nie enden würde. Auch „Cast My Cares“ von Blake Neesmith, Casey Brown und Sam Tinnesz ist ein Worshipsong, also eine Lobpreismusik, wie alle Titel des Abends. Eine Musik, die zum Mittanzen anregt.