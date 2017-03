Murr Der Weg für das neue Jugendhaus ist frei

Murr - Wie erwartet hat der Murrer Gemeinderat am Dienstag dem Entwurf des Fellbacher Büros D’Inka Scheible Hoffmann für das neue Jugendhaus zugestimmt. Eine Jury aus Architekten, der Verwaltung und Vertretern der Ratsfraktionen hatte sich bereits am 16. Februar deutlich für diese Planung ausgesprochen. Grundlage bildete ein Wettbewerb, in dem sechs Büros aufgefordert waren, ihre Entwürfe vorzulegen. Bereits in der Einwohnerversammlung am 22. Februar wurden alle Entwürfe vorgestellt. Schon damals deutete sich an, dass der Entwurf aus Fellbach mit Abstand am besten den Erfordernissen gerecht zu werden verspricht (wir berichteten).