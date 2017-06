Murr Der Kraftakt steht vor dem Abschluss

Über den Gesamtetat schweigt Peter Ludwig sich aus. Das Haus sei für seinen Sohn Christian, der darin wohnen werde und auch mitgeholfen habe. „Die Menschen, die vorbeikommen, äußern sich immer wieder anerkennend“, erzählt der Architekt. Das Haus liege ja auch an einem Radweg und werde von vielen gesehen.

Passanten können aber nicht nach innen sehen. Dass auch dort Probleme zu lösen waren, zeigt sich beim Rundgang, an dem der Restaurator Reiner Harnoß teilnimmt. Er ergänzte verfaulte Balken durch neue Holzelemente, die er passend mit schräg stehenden Eichendübeln aneinander befestigte. „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“, schildert er lächelnd das Motto beim Umgang mit den Materialien.

Eine kleine provisorische Treppe führt ins Obergeschoss, wo die Schlafräume eingerichtet werden. Ein Blickfang sind die vier Fenster an der Giebelseite. Von ihnen haben aber nur zwei einen historischen Rundbogen oben. „Wir brauchten zwei zusätzliche Fenster, damit ein zweiter Fluchtweg im Brandfall möglich ist und die Feuerwehr mit der Drehleiter agieren kann“, bemerkt Peter Ludwig. Im Erdgeschoss fällt ebenfalls viel Licht herein. Ein neues, riesiges Fenster entsteht an der alten Problemwand – und auch der Torbogen an der Giebelseite erhält Glas.

Einen interessanten Anblick bietet derzeit noch die Außenfassade. Die neu aufgebauten Mauernsteine sind noch nicht verfugt. Ein braun-beiger Putz werde im Stile der englischen Romantik dafür sorgen, dass die Wände eine glatte Oberfläche bekommen, erklärt der Architekt, der seit 33 Jahren seinen Beruf ausübt. Das Dach werde binnen einer Woche gedeckt, kündigt er an. Dabei habe er es mit einer Betonumfassung, die von außen nicht zu sehen sein wird, zusätzlich stabiliert. Die Isolierung brauche viel Platz, so sei am Übergang zum Dach Füllraum entstanden. „Beim Fachwerk sähe so etwas nicht gut aus – hier aber kann ich den fehlenden Raum mit kleinen Sandsteinen ausfüllen“, berichtet Peter Ludwig. Er schaue sich immer wieder auf Baustellen um und arbeite ganz gerne mit Restmaterialien. Eine kleine Treppe zum Hof in Richtung Kindergarten zeigt, was daraus an Neuem entstehen kann.

Erhalten bleibt auf jeden Fall die kleine Garage vor der Zehntscheuer. Ludwig historisiert sie mit den gleichen Biberschwanzdachschindeln, wie er sie für die Zehntscheuer verwendet. „Es kommt dort ein Abstellraum für den Kindergarten hinein“, erklärt er. Außerdem könne er Solarzellen aufsatteln, um die Zehntscheuer mit selbst gewonnener Energie zu versorgen.