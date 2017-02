Murr Der Gardeinspektor Torsten Bartzsch waltet seines Amtes

Murr - Seit er am 11. November bei der Übergabe des Rathausschlüssels von den Narren in Murr von seinem Amt als Bürgermeister vorübergehend abgesetzt wurde, fungiert Torsten Bartzsch immerhin noch als Gardeinspektor. Bis Aschermittwoch geht das so – solange eben die Narren das Regiment in der Gemeinde führen. Zum Gardeinspektor war Torsten Bartzsch zum Auftakt der Kampagne feierlich erkoren worden, samt Uniform und einer Bewährungsprobe: Der kleinen Laura galt es die Fünkchen-Schuhe zu binden. Er meisterte das mit Bravour.