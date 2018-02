Murr Den allerletzten Zipfel der Fasnet gepackt

Die Party ist für die Karnevalisten auch deshalb wichtig, „weil dadurch ein bisschen Geld in die Kasse kommt“, so Haderer. Zu diesem Zweck wurden allerlei Viktualien angeboten, um den Magen zu füllen und gleichzeitig zu wärmen. Glühwein und Kinderpunsch, Thüringer und Rote Würste in normaler und leicht scharfer Variante, Pommes frites und natürlich auch Bier, Wein und Alkoholfreies gingen weg wie warme Semmeln. Dazu heizte ein extra angeheuerter DJ von seinem Musikwagen aus kräftig die Stimmung an. Rainer Häußermann entlockte seinem Laptop nicht nur flotte Rhythmen wie „It’s raining men“ oder, quasi als Kontrastprogramm, „Summer of 69“, sondern forderte auch immer wieder zum Tanzen auf.