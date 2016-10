Murr - Ein bisschen Venedig hält im schwäbischen Murr Einzug. Die 6200-Einwohner-Gemeinde baut ihr neues Jugendhaus auf Pfählen. Allerdings werden die 24 Exemplare jeweils 15 Meter tief in den Boden gerammt – sie sollten damit im Gegensatz zu vielen Häusern der italienischen Lagunenstadt fest genug fundamentiert sein. Das Stichwort Venedig fiel bei der Ratssitzung am Dienstag zwar nicht, doch zwingt ein mögliches Hochwasser, wie es in 100 Jahren vorkommen kann, die Kommune zum vorbeugenden Handeln.

Das neue Jugendhaus soll am Hermannsplatz entstehen. Das alte Haus mit dem Namen Magnet am Kirchplatz bringt zu viele Konflikte mit der Nachbarschaft mit sich (wir berichteten). Der Gemeinderat hatte bereits im Grundsatz beschlossen, den Neubau in der Nähe der Murr bei den Sportplätzen anzusiedeln. Das allerdings bedeutet, dass das Bauwerk vor extremen Hochwasserereignissen geschützt werden muss. Deshalb mussten die Räte am Dienstag zwischen zwei Varianten wählen: besagter Pfahlbauweise oder einer aufwendigeren Anhebung des Geländes. Letztere hätte einen Neubau auf einem Hügel bedeutet. Auch hätte die Gemeinde stärker in die Natur eingegriffen, sie hätte den Boden neu asphaltieren und eine Stützmauer bauen müssen.

Die Räte folgten der Argumentation der Murrer Verwaltung pro Pfahlbau, weil dafür kaum eine Ausgleichsfläche notwendig ist. „Überspitzt gesagt, würde es reichen dafür irgendwo ein zwei Meter tiefes Loch zu graben“, bemerkte der Bürgermeister Torsten Bartzsch. Denn die Gemeinde müsste lediglich das durch die etwa ein Meter aus dem Boden herausragenden Pfähle verdrängte Wasservolumen ersetzen.

Für die andere Variante hatte Bartzsch nach Rücksprache mit dem Landratsamt Ludwigsburg vier mögliche Ausgleichsflächen angeführt. Am teuersten wäre es gewesen, das komplette Grundstück für 113 000 Euro um 40 Zentimeter abzusenken. Die niedrigsten Kosten mit 18 000 Euro hätten eine zehn Zentimeter tiefe Abgrabung an der Murr beim Floßhaussteg mit sich gebracht – das wäre allerdings in puncto Bodenschutz kritisch zu sehen, merkte der Bürgermeister in der Sitzungsvorlage an. Deshalb wäre auch in Frage gekommen, das linke Murrvorland in der Nähe der Sportanlagen auf 340 Meter Länge und vier Meter Breite abzugraben. Das hätte allerdings 37 000 Euro gekostet. Vierte Möglichkeit: ein Hochwasserdamm am Hermannsplatz für 80 000 Euro.

Für den Vergleich der Ausgaben erweist sich die finanzielle Doppelbelastung als entscheidend: Zu den Retentionskosten kommen noch 88 000 Euro für die Gründung des Jugendhauses dazu. Damit lägen die Kosten für beide Varianten in etwa ähnlich hoch. So rechnet die Gemeinde für die Pfahlgründung mit Kosten von rund 138 000 Euro. Allerdings wirke die Pfahlgründung gestalterisch ansprechender, erklärte Torsten Bartzsch. Damit es im Bereich der Pfähle nicht zu einer Vermüllung komme oder „dort Dinge passieren, die wir alle nicht wollen“, werde dort ein Sichtschutz angebracht. Der Pfahlbau werde für den Betrieb des Jugendhauses keine Einschränkungen, wie etwa Barrieren im Zugang, mit sich bringen.

Die Vorzüge des Pfahlbaus seien ökologisch nachvollziehbar, sagte Rainer Fröbel (SPD) zum Vorschlag der Verwaltung. Der Sozialdemokrat zeigte sich angetan vom Vorbild in Walheim. Er hoffe, dass durch den bevorstehenden Architektenwettbewerb eine „pfiffige Lösung“ gefunden werde. Bedenken, dass das Gebäude wie auf Stelzen wirken könnte, äußerte die Grüne Ellen Mohr-Essig, doch verwies der Bürgermeister auf die Verkleidung der Pfähle, die im Hochwasserfall abnehmbar sei. Am Ende stimmten alle Bürgervertreter zu.