Murr Das Jahr 2018 in Murr

Wirtschaftlich schwache Murrer können hoffen, durch eine kommunale Finanzspritze im sozialen Wohnungsbau an preiswerten Wohnraum zu kommen. Die Verwaltung kündigt an, in den Haushalten 2019 bis 2021 rund 1,5 Millionen Euro dafür zu verwenden. Parallel dazu soll das Neubaugebiet im Langen Feld weiterentwickelt werden. Stichwort sozialer Wohnungsbau: Bereits jetzt sind vier Module an der Hindenburgstraße und an der Steinheimer Straße in Betrieb, die nicht unbedingt nur für die Flüchtlingsunterbringung geeignet sind. Dass Murr ein Herz für arme Mitbürger hat, wird auch durch das neue Engagement der Wunschweihnachtssterne für mehr als 20 Kinder deutlich. Sie alle bekommen von einem Spender ein Weihnachtsgeschenk. Abschied nehmen muss die Gemeinde vom langjährigen Berichterstatter und MZ-Redakteur Helmut Schwarz, der im Januar verstirbt. Gefeiert wird aber auch: Die Carnevalsfreunde werden 44 – und sind damit vier Jahre älter als Bürgermeister Torsten Bartsch, der das Schwabenalter erreicht hat.