Murr - An der Stelle des ehemaligen Autohauses Betz wird seit März gebaut. Auf dem Grundstück an der Ecke Robert-Bosch-/Gottlieb-Daimler-Straße sollen eine Tankstelle und ein Burger King-Restaurant errichtet werden (wir berichteten). Die für rund 1,4 Millionen Euro neu gebaute Tankstelle wurde schon Ende Mai eröffnet. Wann das Schnellrestaurant, das eigentlich schon im Sommer in Betrieb gehen sollte, fertig wird, ist nicht ganz einfach herauszufinden.