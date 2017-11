Marbach - Lange war gerätselt worden, wann genau die Burger-King-Filiale im Murrer Gewerbegebiet Egarten an der Kreuzung Robert-Bosch-/Gottlieb-Daimler-Straße eröffnen würde. Zumal die benachbarte Tankstelle bereits im Mai ihren Betrieb aufgenommen hatte. Doch das Warten potenzieller Kunden hat nun ein Ende, die Bauarbeiten an der Stelle des ehemaligen Autohauses Betz sind abgeschlossen: Am Samstagnachmittag öffnete das Schnellrestaurant am Murrer Ortsausgang in Richtung Pleidelsheim erstmals. Es handelt sich um die erste Burger-King-Filiale zwischen Ludwigsburg und der Autobahn-Raststätte Wunnenstein. (hen) Foto: KS-images.de