Murr - Ein Leichtverletzter und ein Schaden von etwa 6500 Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 7.05 Uhr auf der Landesstraße 1125 am Ortseingang von Murr ereignet hat. Auf Höhe einer Tankstelle mussten hintereinander aufgrund einer roten Ampel ein 40 Jahre alter Audi-Lenker, ein 49-jähriger in einem Ford und eine 54-jährige Lastwagen-Fahrerin anhalten. Aus bislang ungeklärter Ursache rutschte die Frau in dem Brummi vermutlich von der Bremse und kam auf das Gaspedal. Dadurch rollte sie auf den Ford, der noch leicht gegen den Audi geschoben wurde. Durch den Aufprall erlitt ein 71 Jahre alter Beifahrer im Ford leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich anschließend um den Verletzten. Trotz des Unfalls blieben der Lastwagen und die beiden Autos fahrbereit.