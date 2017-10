Murr Brenzlige Ecke wird zu einer runden Sache

Über die technischen Details der Planung informierte Christian Opitz, stellvertretender Leiter des Verbandsbauamtes Großbottwar. „Auch ein Sattelzug kommt herum“, versicherte er. Ein Betonring im Innern des Kreises werde für Stabilität sorgen. „Oft ist ein Bordstein schon nach drei Monaten kaputt“, berichtete Opitz von herkömmlichen Bauwerken. Bei einem Pilotprojekt an der B27 in Besigheim habe sich dagegen gezeigt, dass der „sehr teure“ Beton den Belastungen Stand halte.

Am Kreisel entstehen drei Fußgängerüberwege, die ausgeleuchtet werden, erklärte Christian Opitz weiter. Nur an der Straße Im Langen Feld ist eine Insel als Querungshilfe vorgehen. Die Sicherheit der Fußgänger ist auch Gunter Eberhardt (CDU) wichtig, der an die Bewohner der Seniorenresidenz an der Bergkelter erinnerte, welche die Bietigheimer Straße künftig besser überqueren könnten. Die Bauzeit gab Christian Opitz auf Nachfrage von Gunter Hekel (Freie Wähler) mit mindestens zwei Monaten pro Kreiselhälfte und halbseitiger Sperrung an. Es würden also wohl fünf Monate. Man könne den Verkehr nicht voll sperren, da die Stelle stark frequentiert sei. Das sieht auch Torsten Bartzsch so: „Diese Zeit wird sicher nicht vergnügungssteuerpflichtig.“

Die Kosten von rund 520 000 Euro teilen sich der Landkreis Ludwigsburg und die Gemeinde Murr, da diese am Kreisel mit ihren beiden Straßen zu 50 Prozent beteiligt ist und die Bietigheimer Straße als Kreisstraße die beiden anderen Äste bildet.