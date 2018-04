Murr Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 39-Jähriger war in einem BMW kurz vor 17.30 Uhr in Richtung Murr unterwegs. Vermutlich übersah er, dass der vor ihm fahrende 34-Jährige in einem Ford verkehrsbedingt bremsen musste und krachte in das Heck des Ford. Dessen 34-jähriger Fahrer und sein 33-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.