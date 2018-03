Murr Bezahlbarer Wohnraum wird wichtiges Thema

Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, stellt sich als gesellschaftliche Aufgabe dar, sind sich Torsten Bartzsch und Albrecht Keppler sicher. Ein wesentlicher Faktor ist auch die demografische Entwicklung. Immer mehr Menschen werden älter und verfügen nicht über die Renten, mit denen sie sich teure Wohnungen leisten könnten. „Es wäre gut, wenn wir im Ortskern eine Fläche finden könnten“, sagt der Bürgermeister, der nicht nur an Senioren, sondern auch an junge Familien und Alleinstehende denkt, die vom Mangel an bezahlbaren Zwei- bis Dreizimmerwohnungen betroffen sind. Kürzlich habe auf Antrag der Kreis-SPD eine Info-Veranstaltung stattgefunden, zu der auch Bürgermeister eingeladen waren.

Nachdem die Gemeinde in den vergangenen Jahren besonders an der Hindenburgstraße und im Neubaugebiet Langes Feld viel für den Bau von hochwertigem Wohngebäuden getan hat, bestehe im Niedrigpreis-Segment ein gewisser Nachholbedarf, stellt Rainer Fröbel, Fraktionsvorsitzender der SPD, fest. Noch nicht klar sei, ob die Kommune selbst Geld in die Hand nehmen soll, um zu bauen oder ob sie einen Bauträger beauftragen sollte, um sich vertraglich in dem Gebäude ein Nutzungsrecht zu sichern. Denkbar sei über den Neubau hinaus auch, noch leer stehenden Wohnraum zu aktivieren.

Schon im nächsten Jahr will Eugen Hofmann, Fraktionsvorsitzender der CDU, in die Thematik einsteigen. „Bei uns läuft ja schon viel, was wir nicht so in die Öffentlichkeit tragen“, sagt er und meint damit die Sozialwohnungen, die es bereits gibt. Man müsse die weiteren Entwicklungen auf dem Grundstücksmarkt im Ort abwarten. In einer Klausur könne man sich über Steuerungsmöglichkeiten unterhalten.

Mit im Boot seien auch die Freien Wähler, verspricht deren Fraktionsvorsitzender Gunter Hekel „Wir können uns diesem Thema nicht verschließen.“ Im Ort heiße es, die Gemeinde baue für 1,5 Millionen Euro Flüchtlingsunterkünfte, „aber was tut ihr für unsere sozial Schwächeren, die sich zum Teil ehrenamtlich in den Vereinen miteinbringen?“ Hekel sieht das als Aufgabe für den nächsten Gemeinderat. Auch er ermutigt die Verwaltung, die Augen für ein Grundstück offenzuhalten, das sich mit einem eigenen kombinieren lasse.

Zufrieden mit der Resonanz im Rat ist die Grüne Ellen Mohr-Essig, die im Dezember den Antrag gestellt hatte, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. „Wir müssen uns um die Grauzone zwischen Kapitalstarken und sozial sehr Schwachen kümmern.“ Die Gemeinde habe die finanziellen Mittel und eine Chance, Geld hier absolut sinnvoll in die Hand zu nehmen.