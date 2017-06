Murr/Beilstein Sportler und Botschafter für Organspende

Ihre Wettkämpfe wird Alexandra Funk erst am Freitag und Samstag bestreiten. „Und am Sonntag geht es dann auch gleich wieder nach Hause, weil direkt danach in der Uni Prüfungen anstehen“, sagt sie. Deshalb wird im Laufe der Woche neben Wettkampfvorbereitung und Rahmenprogramm auch der ein oder andere Blick in die Bücher in den Zeitplan passen müssen.

Der lebertransplantierte Peter Rode ist zum zweiten Mal bei einer WM am Start. „Die Medaillenränge werden diesmal aber sehr hoch hängen. Denn in meiner Altersklasse Ü60 sind einige junge Burschen dazugekommen, ich dagegen bin zwei Jahre älter geworden“, schätzt er seine Chancen eher zurückhaltend ein. Seine Hauptdisziplin ist Golf, „aber da sind allein in meiner Altersklasse 64 Teilnehmer am Start“. Daneben tritt er noch über 100 und 200 Meter sowie im Kugelstoßen an. Doch Peter Rode betont auch: „Der Sport ist bei dieser Veranstaltung nur das Beiwerk. Die Hauptsache sind der Austausch und die Kommunikation, damit das Thema Organspende mehr ins öffentliche Bewusstsein rückt.“ Das Medieninteresse an der Veranstaltung sei in Spanien sehr hoch, „kein Vergleich mit Deutschland“, so Rode. Und so sind die Teilnehmer in Malaga zum einen also Sportler, zum anderen aber auch Botschafter für Organspende.