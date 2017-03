Murr Bau von Tankstelle und Burger King gestartet

Hinter dem Bau des Burger Kings hatte während der anfänglichen Erdarbeiten im Herbst noch ein Fragezeichen gestanden, denn eine Baugenehmigung war bis dato nur für die Tankstelle erteilt worden. Inzwischen hat das Landratsamt Ludwigsburg auch für die Fast-Food-Kette grünes Licht gegeben. Offensichtlich eine Formsache, denn das Unternehmen hatte vorab bereits Stellenangebote ausgeschrieben.

Vorgesehen ist, die Tankstelle gegenüber vom McDonald’s entstehen zu lassen. Der benachbarte Burger King wird weiter westlich angesiedelt. Wann Eröffnung sein wird, ist unklar. Dieter Horn, Geschäftsführer von VW Betz in Marbach und Eigentümer des Grundstücks, ist in diesen Tagen nicht zu erreichen. „Die Gemeinde hat in Sachen Zeitplan keine Kenntnis“, sagt Torsten Bartzsch. Die BK Süd GmbH, ein Franchisenehmer von Burger King, erklärt, dass es „einen festen Termin offiziell nicht“ gebe. „Es kann immer zu Verzögerungen kommen, das war bei unserer aktuellen Eröffnung in Balingen auch der Fall“, sagt Irina Roppelt von BK Süd. Bestenfalls vergehen, meint sie, zwischen dem Aushub und dem ersten Burgerverkauf drei Monate.