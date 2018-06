Murr Austoben und Spaß dabei haben

Murr - Ordentlich zur Sache ging es am Freitagvormittag auf dem Gelände des SGV Murr. Beim Sporttag der Lindenschule in Kooperation mit dem Verein konnten sich die Grundschüler aus Murr in verschiedenen Sportarten ausprobieren. Dabei stellten die Leichtathleten des Vereins die nötige Ausrüstung und betreuten die Stationen, während Eltern und Lehrer ihre Gruppen von Station zu Station führten und sich neben vielen kleinen Aufgaben auch um sportlergerechte Pausenverpflegung kümmerten. „Wir haben 36 engagierte Eltern, die uns heute unterstützen“, sagt Schulleiterin Annett Marchand. „Die Kooperation mit dem SGV bedeutet für uns, dass es ein absoluter Luxustag ist. Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut.“ Alle zwei Jahre findet der Sporttag mit den fünf Einzeldisziplinen statt. „Uns sind auch Sportarten mit Teamcharakter sehr wichtig, deshalb wechseln wir immer zwischen einer Teamsportart und diesem Format“, sagt Marchand.