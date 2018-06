Murr Aus närrischer Erpressung entsteht lange Tradition

Eine solch erfolgreiche Vereinsgeschichte gehörte gebührend gefeiert. Und so versammelte der Verein Freunde, Angehörige, ehemalige Elferräte, Vorstände von anderen Vereinen im Ort und Honoratioren aus Politik und Gesellschaft. „Wir haben nur ein kurzes Programm. Die Leute sollen sich unterhalten können, Spaß haben und in Erinnerungen schwelgen“, sagt Szüsz. Eine kurze Geschichte des Murr’mer Narren gehörte dennoch mit dazu, genauso wie eine von Ulrich und Sibylle Szüsz vorgetragene Vereinschronik. Wer ein Stück Vereinsgeschichte mit nach Hause nehmen wollte, der konnte alte Jahresorden, nahezu allesamt entworfen von Zeichnerin Sigrid Fuchslocher, gegen einen kleinen Obolus erwerben. Eine Premiere in 44 Jahren Vereinsgeschichte gab es zum krönenden Abschluss auch zu bestaunen. Zum ersten Mal führten die Carnevalsfreunde Murr einen Gemeinschaftstanz auf, bei dem alle Gruppen beteiligt waren. Der Wunsch dazu war lange da und wurde nach intensiver Vorbereitung nun wahr. Was mit so viel Fleiß erarbeitet wurde, konnte nicht schiefgehen, und so endete der offizielle Teil mit einem waschechten Highlight.