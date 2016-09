Murr - Eine Anwohnerin aus der Steinheimer Straße in Murr beobachtet drei Wochen nach der Einführung des nächtlichen Tempo-30-Gebots noch keine Verbesserung. „Die neuen Verkehrszeichen finden praktisch noch keine Beachtung“, sagt die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, im Gespräch. Immer wieder fielen ihr Motorradfahrer auf, die gehörig aufdrehten: „Die kommen mit richtig Tempo vom Flecken raus“, berichtet sie. Aber auch von der anderen Seite näherten sich Fahrzeuge teilweise mit weit über 30 Stundenkilometern.Sie wisse, dass die Gemeinde beim Landratsamt Ludwigsburg kein durchgängiges Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt erreicht habe, erzählt die Murrerin, die eigentlich noch warten wolle, ob sich die neue Regelung vor ihrer Haustüre an der Steinheimer Straße eingespielt habe. Sie glaube aber nicht, dass sich nachts jemand an das Tempolimit halte. „Es wäre besser, wenn es auch tagsüber gelten würde – dann wäre es einheitlich und würde eher akzeptiert.“

Tatsächlich hatte der Murrer Gemeinderat im Rahmen des Lärmschutzplans für eine solche Lösung votiert. Letztlich hatte aber das Landratsamt an der Steinheimer Straße nur nachts eine Überschreitung des erlaubten Lärms von 45 Dezibel erkannt.Keine Klagen vernommen hat bislang der Murrer Bürgermeister Torsten Bartzsch. „Wenn es sich so darstellt, werden wir beim Landratsamt um mobile Geschwindigkeitskontrollen bitten.“ Er habe sich wie viele Kollegen im Bottwartal mehr vom Lärmschutzplan erhofft. „Wir haben einen immensen Aufwand betrieben, um unsere Bürger besser zu schützen.“ Bartzsch kündigte an, zu reagieren, um neue rechtliche Möglichkeiten auszuschöpfen. So sei Tempo 30 vor Kindergärten und Schulen als verbindliche Vorgabe durch den Gesetzgeber im Gespräch.

Den baulichen Schutz vor Rasern an der Steinheimer Straße hält der Murrer Bürgermeister indes für ausgereizt. „Wir haben dort ja schon eine Parkinsel als natürliche Bremse errichtet.“ Insgesamt sehe er die Gemeinde mit ihrem Parkkonzept an der Ortsdurchfahrt auf einem sehr guten Weg. Noch mehr Hindernisse würden den Busverkehr zu stark behindern. Es seien immer noch täglich 8000 bis 9000 Fahrzeuge im Ort unterwegs, weil sich der Verkehr morgens an der Bergkelterkreuzung staue. Deshalb müsse man am Thema dranbleiben.