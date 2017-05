An der Kreuzung Burgweg/Pleidelsheimer Weg hat ein 19-jähriger Autofahrer am Freitag um 17.10 Uhr einem weiteren Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen und so einen Unfall verursacht. Der junge Mann – aus Richtung der L 1125 kommend – fuhr mit seinem Wagen den Burgweg entlang und wollte laut Polizei dann links in den Pleidelsheimer Weg in Richtung Pleidelsheim abbiegen. Dabei nahm er einem von rechts kommenden 42-jährigen Autofahrer die Vorfahrt. Der Zusammenstoß hatte einen Schaden von rund 7000 Euro zur Folge. Die Fahrer blieben unverletzt.